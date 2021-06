Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährliche Körperverletzung

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 11.06.2021 gegen 22:40 Uhr ereignete sich in der Zeppelinstraße, Pirmasens eine gefährliche Körperverletzung. Eine 72-jährige Frau aus Pirmasens geriet mit einem 53-jährigen Mann aus Pirmasens in Streit, da dieser seinen Hund nicht an der Leine führte. Hieraufhin warf der Mann einen Stein nach der Frau und traf diese am rechten Oberarm. | pips

