Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Am 12.06.2021 um 20:07 Uhr befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher mit seinem Fahrrad die Fußgängertreppe an der Gottlieb-Daimler-Brücke neben dem Zubringer zur Autobahn A8, verliert dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzt auf die Treppenstufen. Dadurch erleidet er leichte Verletzungen im Beckenbereich und wird zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. | PIZW

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell