Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Contwig (ots)

Am 12.06.2021 wurde zwischen 16:30 Uhr und 23:00 Uhr der schwarze VW Golf eines 39-jährigen Mannes in seiner Hofeinfahrt im Dellenweg beschädigt. Eine unbekannte Person hatte offensichtliche eine Flüssigkeit über seinem Fahrzeug ausgeleert, die nachhaltig den Lack angriff. Trotz ausgiebiger Autowäsche verblieb ein Schaden am Fahrzeuglack, der auf ca. 500 Euro geschätzt wird. | PIZW

