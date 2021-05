Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 22-Jähriger vom Dach direkt in die JVA gebracht

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben einen 22 Jahre alten Gelsenkirchener gestern Morgen, 18. Mai 2021, in einer Wohnung in Buer festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl zur Vollstreckung, unter anderem wegen Raubes, Körperverletzung und Beleidigung vor. Nach einem Zeugenhinweis konnten die Beamten den Gesuchten um 8.10 Uhr auf einem Dach stellen und festnehmen. Nachdem er sich zuletzt mehrfach der Haftbefehlsvollstreckung entzog, wird er in den kommenden 30 Monaten keine Dächer mehr besteigen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell