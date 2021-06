Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021 zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz des LIDL Einkaufmarktes in der Zweibrücker Straße in Pirmasens zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein geparkter grauer 2er BMW im Bereich der Beifahrertür vermutlich durch ein daneben parkendes Fahrzeug beschädigt. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

