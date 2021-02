Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Forstbagger brennt im Wald - Brand konnte vor einer weiteren Ausbreitung gelöscht werden

Ratingen (ots)

Ratingen-Mitte, Mülheimer Str., 19.02.2021, 16:10 Uhr

Die Feuerwehr Ratingen wurde am Nachmittag zu einer brennenden Forstmaschine im Waldgebiet an der Mülheimer Straße gerufen. Bei Waldarbeiten war dort ein bereits mit ca. 10 Tonnen Holz beladener sogenannter Rückezug in Brand geraten. Der Fahrer des Arbeitsgerätes konnte sich leichtverletzt befreien. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand die Maschine etwa 50m abseits der Straße im Wald und brannte in voller Ausdehnung.

Mit zwei Strahlrohren konnte das Feuer glücklicherweise schnell gelöscht werden. Während der Maßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der Mülheimer Straße.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr, des Löschzugs Mitte der Feuerwehr Ratingen, des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heligenhaus sowie der Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell