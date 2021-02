Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Feuerwehr Ratingen muss um die Ecke kommen! - Neues Fahrzeug auf der Wache Lintorfer Straße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratingen (ots)

Mitte

In der wegen der Coronapandemie und der damit einhergehenden Dislozierung der Einsatzkräfte reaktivierten Feuerwache an der Lintorfer Straße wird ein neues Löschfahrzeug stationiert. Das bisher genutzte Fahrzeug ist eigentlich das Ausbildungsfahrzeug der Jugendfeuerwehr. Mit der Stationierung des neuen Fahrzeuges stehen den Einsatzkräften zwei gleichwertige Löschfahrzeuge in der Hauptfeuer- und Rettungswache Ratingen am Voisweg und in der Interimwache Lintorfer Straße zur Verfügung. Da das neue Fahrzeug einen größeren Radstand und damit einen größeren Kurvenradius als das Jugendfeuerwehrauto hat, muss gegenüber der Ausfahrt auf der Lintorfer Straße mehr Platz zum Ausrücken eingeplant werden. Durch das entsprechende Halteverbot wird die Parksituation dem früheren Stand angepasst, als die alte Feuerwache noch als Hauptfeuer- und Rettungswache in Betrieb war.

Jan-Hendrik Neumann

Original-Content von: Feuerwehr Ratingen, übermittelt durch news aktuell