Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Wohnungsfenster

Pirmasens (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, den 13.06.2021 gegen 02:30 Uhr kam es in der Maler-Bürkel-Straße in Pirmasens zu einer Sachbeschädigung an einem Wohnungsfenster. Hierbei wurde mittels eines unbekannten Gegenstand eine Fensterscheibe einer Erdgeschosswohnung mutwillig eingeworfen. Der Sachschaden beträgt ca. 250 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um sachdienliche Hinweise unter der Tel. 0633/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell