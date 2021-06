Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall in ZW-Rimschweiler - Geschädigte/r gesucht

Zweibrücken (ots)

Zeit: 11.06.2021, 16:45 Uhr Ort: Zweibrücken, Vogesenstraße 29 SV: Eine 61-jährige Pkw-Fahrerin, die ihren Angaben zufolge mit ihrem weißen Skoda-Rapid in ZW-Rimschweiler die Vogesenstraße in Fahrtrichtung Althornbach befahren hatte, blieb beim Vorbeifahren mit ihrem rechten Außenspiegel am linken Außenspiegel eines geparkten Pkw hängen. Sie habe lediglich an ihrem eigenen Fahrzeug, nicht jedoch an einem der vor Ort geparkten Fahrzeuge, einen Schaden feststellen können.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel.: 06332/976-0 / E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de) bittet um Mitteilung, ob ein zur genannten Unfallzeit in Höhe der Anwesens Nr. 29 geparkter Pkw am linken Außenspiegel beschädigt wurde. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell