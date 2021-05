Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hecke richtig schneiden!

Menden (ots)

Am 10.05.2021, gegen 17:30 Uhr, kam es in der Aechterholzstraße zu einem Streit unter Nachbarn. Ein 58-jähriger Bewohner kam nach Hause und beobachtete seinen 75-jährigen Nachbarn beim Hecke schneiden. Mit dem Ergebnis war der Geschädigte allerdings so gar nicht zufrieden und machte daraufhin ein Video von der nach seiner Einschätzung miserablen Arbeitsleistung. Die beiden Herren gerieten daraufhin in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Der 75-Jährige schlug mit einem Holzknüppel auf seinen Kontrahenten ein und verletzte ihn leicht mit einer Gartenschere. Der Geschädigte erschien später auf der Wache und erstattet Strafanzeige. Die Ermittlungen zum genauen Hergang dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell