Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Person erklettert Marktbrunnen/ Petrusbrunnen am Hauptmarkt in Trier muss durch Feuerwehr und Polizei gerettet werden

TrierTrier (ots)

Am 19.11.2020, gegen 18:45 Uhr, teilte ein Bürger einer Streife der Polizeiinspektion Trier mit, dass gerade eine männliche Person den Marktbrunnen bzw. Petrusbrunnen in Trier am Erklimmen sei. Beim Eintreffen der Streife befand sich die Person bereits in 5 Meter Höhe und war nicht mehr in der Lage, den Abstieg zu meistern. Daraufhin wurde die Berufsfeuerwehr mit der Drehleiter angefordert. Anschließend begaben sich Beamte der Feuerwehr und der Polizeiinspektion Trier mit dem Korb der Drehleiter zu dem Kletterer und zogen diesen in den Korb, um ihn anschließend wieder auf festen Boden zu bringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Trier

Ansprechpartner: Martin Schneider



Telefon: 0651 9779-5210

Pitrier.wache@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell