Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Böllerwurf auf Fahrzeug/ Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am 17.11.2020 gegen 17:30 Uhr wurde auf ein Fahrzeug, welches die B41 auf Höhe des Modepark Röther in Fahrtrichtung Kirn befuhr, von einer Brücke aus ein Feuerwerkskörper geworfen. Der Böller traf das Fahrzeug und explodierte auf der Windschutzscheibe. Nur durch das geistesgegenwärtige Handeln des Fahrzeugführers verlor er nicht die Kontrolle über sein Fahrzeug. Glücklicherweise entstand auch kein Schaden am Fahrzeug.

Die Polizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer den Vorgang oder ähnliche Vorgänge im oben genannten Zeitraum beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 06781/5610 zu melden. Möglicherweise können so weitere Hinweise auf die Täter erlangt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Idar-Oberstein

06781/5610



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell