Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Niederroßbach (ots)

Am Sonntag, den 20.09.2020, gegen 15.40 Uhr befuhr ein 55-jähriger Mann aus der VG Rennerod mit seinem Motorrad die K35 von Niederroßbach nach Oberroßbach. Ausgangs einer Linkskurve kam der Motorradfahrer vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts auf die Fahrbahnbankette. Im Anschluss fuhr der Motorradfahrer die Böschung hinunter und überschlug sich mehrfach. Mit schweren Verletzungen wurde der Motorradfahrer in ein Krankenhaus geflogen. Am Motorrad entstand Sachschaden.

