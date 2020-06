Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Voerde (ots)

Am Montag, den 01.06.2020 befuhr ein 19-Jähriger aus Voerde gegen 12:25 Uhr mit einem Fahrrad die Alexanderstraße in Richtung Bahnhofstraße. Dabei hielt er sein Handy in der Hand, war deshalb offensichtlich abgelenkt und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. Hierbei erlitt der 19-Jährige leichte Verletzungen, die ambulant behandelt wurden. Die Heckscheibe des PKW wurde beschädigt.

