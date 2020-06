Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg-Borth - Unbekannter Randalierer

Rheinberg (ots)

Zahlreiche Blumen aus den Blumenkübeln an der Grünanlage Borther Straße Höhe Hausnummer 188 wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag herausgerissen. Die Tat wurde Montag gegen 09.00 Uhr von dem Brunnenpfleger bemerkt. Sonntag Abend gegen 20:00 Uhr war die Blumenpracht dort noch vorhanden. Sachdienlich Hinweis, die zur Aufklärung dieser Unverschämtheit führen, bitte an die Polizeiwache in Rheinberg : Tel: 02843-9276-0

