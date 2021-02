Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Jugendliche zündeln in Treppenhaus: Polizei sucht Zeugen in Heinrich-Steul-Straße

Kassel (ots)

Kassel-Forstfeld: Am gestrigen Mittwochnachmittag zündelten zwei bislang unbekannte Jugendliche im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses im Kasseler Stadtteil Forstfeld und richteten damit mehrere Hundert Euro Schaden an. Ein couragierter Zwölfjähriger hatte die Rauchentwicklung in dem Haus bemerkt und schnell reagiert, indem er bei einer Bewohnerin geklingelt hatte und mit Wasser aus ihrer Wohnung die brennenden Deko-Blumen löschte. Ein größerer Schaden war durch sein beherztes Handeln nicht entstanden, allerdings wurde eine Wand im Treppenhaus durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die Kasseler Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Anruf des Zwölfjährigen war gegen 17 Uhr bei der Polizei eingegangen. Zu dieser Zeit war das Feuer bereits gelöscht. Wie er der eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost kurze Zeit später schilderte, war er an dem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Steul-Straße, Ecke Eisenhammerstraße, vorbeigelaufen, als er die Rauchentwicklung in dem Treppenhaus bemerkte. Daraufhin ging er in das Haus und löschte die brennenden Plastikblumen im 6. Stock mithilfe der Bewohnerin. Die mutmaßlichen Täter waren dem Zwölfjährigen offenbar zuvor im Treppenhaus begegnet. Die beiden Jugendlichen waren nach seinen Angaben etwa 16 bis 17 Jahre alt, 1,80 bis 1,85 Meter groß und hatten ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Sie trugen beide eine schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn" und Schuhe der Marke "Nike", so der Zeuge.

Die weiteren Ermittlungen zu der Sachbeschädigung führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Weitere Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100.

