POL-KS: Nach Einbruch in Kfz-Werkstatt in Schauenburg: Täter baut Unfall mit gestohlenem Audi TT am "Hopla" und flüchtet

Schauenburg/ Kassel:

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum heutigen Mittwoch bei einem Einbruch in eine Kfz-Werkstatt in Schauenburg einen älteren grauen Audi TT gestohlen. Damit verursachte er am heutigen Morgen einen Unfall am Holländischen Platz, bei dem eine 30-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte zunächst weiter, ließ das gestohlene Auto aber nach wenigen hundert Metern stehen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Nächtlicher Einbruch in Kfz-Werkstatt in Schauenburg

Den Einbruch in die Werkstatt in Schauenburg-Breitenbach in der Straße "Im Hahn" hatte der Geschäftsführer am heutigen Morgen gegen 06:45 Uhr festgestellt und sofort die Polizei gerufen. Wie die aufnehmenden Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte der unbekannte Täter eine Fensterscheibe an dem Gebäude eingeschlagen und war durch das entstandene Loch in die Werkstatt eingestiegen. Dort durchsuchte der Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen, aus denen er Bargeld und den Schlüssel für den abgemeldeten Audi TT erbeutete. Anschließend schraubte der Täter die Kennzeichen von einem anderen Auto in der Werkzeughalle ab, brachte diese an dem Audi an und flüchtete damit unerkannt vom Tatort. Wann genau der Einbruch in der Nacht stattfand, ist bislang noch ungeklärt.

Unfallflucht am Holländischen Platz

Nur wenige Minuten später, gegen 7:00 Uhr, wurde der Polizei dann die Unfallflucht am Holländischen Platz in Kassel gemeldet. Wie die verletzte 30-Jährige aus Baunatal der hinzugeeilten Streife schilderte, war sie mit ihrem Opel von der Unteren Königsstraße kommend nach links in die Wolfhager Straße abgebogen, als plötzlich der von der Holländischen Straße einbiegende Audi TT in ihre rechte Fahrzeugseite krachte. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Verursacher ohne anzuhalten auf der Wolfhager Straße davon. Das demolierte Auto wurde wenige Minuten später verlassen im Bereich Wolfhager Straße/ Hoffmann-von-Fallersleben-Straße aufgefunden. Vom dem unbekannten Mann am Steuer, zu dem keine Beschreibung vorliegt, fehlte bereits jede Spur. Der sichergestellte Audi TT wurde von einem Abschleppunternehmen zur Spurensicherung in das Polizeipräsidium gebracht.

Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch in Schauenburg oder der Unfallflucht am Holländischen Platz gemacht haben und Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

