Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkoholfahrt von Frau durch Polizei gestoppt: Ehemann kam offenbar ebenfalls betrunken zum Ort des Geschehens gefahren

Kassel (ots)

Habichtswald-Ehlen (Landkreis Kassel): Ein Beamter der Kasseler Polizei beobachtete am gestrigen Dienstagabend auf dem Weg zum Nachtdienst ein Auto auf der A 7 bei Kassel, das deutliche Schlangenlinie fuhr. Dem Wagen folgend erkannte der Polizist im weiteren Verlauf, dass die Person am Steuer ihr Auto kaum noch unter Kontrolle zu haben schien. Er verständigte sofort seine Kollegen und blieb an dem Wagen dran. Der Audi fuhr schließlich über die A 49 auf die A 44 und letztlich bei Habichtswald von der Autobahn ab. Während der Fahrt war es zu mehreren Beinahezusammenstößen gekommen, wie der verfolgende Polizist berichtete. Beamten der Polizeistation Wolfhagen gelang es schließlich, das Auto gegen 18:40 Uhr zwischen Ehlen und Dörnberg zu stoppen und die gefährliche Fahrt zu beenden, ohne dass jemand zu Schaden gekommen war. Wie sich bei einem Atemalkoholtest herausstellte, saß die Fahrerin, eine 36-Jährige aus Sachsen-Anhalt, mit rund 1,3 Promille am Steuer ihres Wagens. Sie musste die Beamten anschließend mit zur Dienststelle begleiten, wo ihr von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Mann hielt an und fuhr dann weiter

Während sich die 36-Jährige wegen der Blutentnahme auf der Polizeistation in Wolfhagen befand, erschien dort ihr in der Nähe wohnender 35-jähriger Ehemann, um sich nach seiner Frau zu erkundigen. Auch er stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Die Polizisten stellten überrascht fest, dass es sich bei dem Mann um den mutmaßlichen Fahrer eines Kleinwagens handelte, der während der Kontrolle der 36-Jährigen zwischen Ehlen und Dörnberg mit seinem Wange in der Nähe angehalten hatte, dann aber weitergefahren war. Zur Polizeistation hatte sich der 35-Jährige zwar dann von jemandem fahren lassen. Da er aber im Verdacht steht, zuvor betrunken am Steuer des Polos gesessen zu haben, musste auch er Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Zudem beschlagnahmten die Beamten seinen Führerschein. Beide müssen sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, die 36-Jährige zudem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell