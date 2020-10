Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf-Süd: Imbisswagenklappe öffnet sich während der Fahrt - Fußgänger verletzt

Bild-Infos

Download

Duisburg (ots)

Am Montagabend (5. Oktober, 18:40 Uhr) hat ein 44-Jähriger mit seinem Imbisswagen viel Schaden auf dem Sternbuschweg angerichtet: Beim Abbiegen vom Kalkweg nach links in den Sternbuschweg öffnete sich der Verkaufstresen seines Imbisswagens. Mit der Klappe stieß er zunächst gegen eine Ampel und riss anschließend einen Fußgänger auf dem Gehweg um. Anschließend zerschellte der Aufbau des Imbisswagens an einer Laterne am Straßenrand und das Fahrzeug kam kurz vor der Kreuzung zur Düsseldorfer Straße zum Stehen. Der Fußgänger (27) kam mit Kopfverletzungen zur Behandlung ins Krankenhaus.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell