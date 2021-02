Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Werkzeuge aus Garage im Stadtteil Westerberg gestohlen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in die Garage eines Einfamilienhauses an der Friedrich-Drake-Straße ein. Der oder die Täter machten sich zwischen 19 Uhr (Dienstag) und 08.10 Uhr (Mittwoch) gewaltsam an dem Tor zu schaffen und entwendeten aus der Garage Baustellenwerkzeuge der Marken Hilti und Makita. Mit ihrer Beute flüchteten sie anschließend unerkannt. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell