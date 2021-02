Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Zwei BMW aufgebrochen - Täter erbeuten Lenkräder und Infotainmentsysteme

Georgsmarienhütte (ots)

In Georgsmarienhütte machten sich Unbekannte an zwei weiteren Fahrzeugen der Marke BMW zu schaffen. In der Straße Papiermühle hatten sie es am Dienstag, zwischen 01 und 13.15 Uhr, auf einen grauen BMW 435d xDrive abgesehen und in der Schumannstraße zwischen Freitag und Dienstagabend auf einen weißen BMW 1er. Der oder die Täter entwendeten aus den Pkw jeweils das Lenkrad sowie das Infotainmentsystem und flüchteten anschließend unerkannt. Die Ermittler der Polizei in Georgsmarienhütte bitten Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegengenommen.

