Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

SchwetzingenSchwetzingen (ots)

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr touchierte im Ulmenweg ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem roten Kleinwagen einen geparkten Seat und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Seat entstand ein Schaden in Höhe von mehr als 3000 Euro. Der Unfallverursacher befuhr den Ulmenweg in Richtung Reinhardtweg.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

