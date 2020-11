Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Festplatten im Wert von fast 2.000 Euro gestohlen - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-KreisSt. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Drei unbekannte Täter entwendeten am Mittwochnachmittag in einem Elektro-Fachmarkt in St. Leon-Rot Festplatten im Wert von rund 2.000 Euro. Gegen 16.20 Uhr betraten zwei Männer und eine Frau das Fachgeschäft in der Schillerstraße, entnahmen 16 Computerfestplatten aus der Auslage und verstauten diese in präparierten Taschen und verließen anschließend, ohne dass der Diebstahlalarm auslöste, die Geschäftsräume und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

