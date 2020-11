Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Personenkontrolle Widerstand geleistet - Beamte finde Drogen auf

BrühlBrühl (ots)

Am Donnerstag gegen 22:40 Uhr überprüften Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau in der Mannheimer Landstraße die Fahrtüchtigkeit eines 35-jährigen Mannes, der mit einer Vodka-Flasche auf einem Fahrrad unterwegs war. Dabei kam es zu Widerstandhandlungen. Der Mann weigerte sich, seinen Personalausweis auszuhändigen und wollte sich von der Örtlichkeit entfernen, was die Beamten jedoch verhinderten. Sie ergriffen den Mann an den Armen, wogegen sich dieser massiv wehrte. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten den Grund für das Verhalten des renitenten Mannes. In dessen Taschen befanden sich 12 Gramm Amphetamin. Auf der Dienststelle wurde dem 35-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Das Fahrrad wurde bis zum Wiedererlangen der Fahrtüchtigkeit auf dem Polizeirevier verwahrt.

