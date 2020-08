Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Chemische Reaktion führte zu Feuerwehreinsatz - Versuchter Einbruch - Sachbeschädigungen - Unfallzeugen gesucht - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Unfallzeugen gesucht

Am Montag um 21:45 Uhr befuhren zwei PKW-Lenker die Friedrichstraße in Richtung "Roschmannkreuzung". Hierbei fuhr ein 20-jähriger Audi-Lenker auf der Linksabbiegespur und ein 50-jähriger Audi-Fahrer auf der Geradeausspur. Beim Wechseln der Fahrspuren kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000. Die Polizei Aalen, Telefon 07361/5240, sucht Zeugen des Unfalls.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Montag um kurz vor 17 Uhr, befuhr ein 84-jähriger VW-Fahrer die Walkstraße von der Stadtmitte kommend. An der Kreuzung zur Alten Heidenheimer Straße bog er nach links ab. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Skoda eines 54-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Aalen: Sachbeschädigungen

In der Friedrichstraße, im Kreuzungsbereich zur Heinrich-Rieger-Straße, wurden bereits am Freitag mehrere Bäume beschädigt und ein Holzzaun umgeworfen. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240 in Verbindung zu setzen.

Wasseralfingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitag Montag wurde versucht in eine Gaststätte in der Schloßstraße einzubrechen. Der bislang unbekannte Einbrecher versuchte eine Terrassentür aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Rufnummer 07361 / 97960 entgegen.

Ebnat: Auffahrunfall

Am Montag um 14.30 Uhr befuhr eine 32-jährige VW-Lenkerin die L1084 in Richtung Ebnat. An der Einmündung in die Jahnstraße fuhr sie aufgrund Unachtsamkeit auf eine davor anhaltende 67-jährige Hyundai-Lenkerin auf. Hierbei entstand an den beiden Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Als am Montagnachmittag eine 49-jährige VW-Lenkerin gegen 14 Uhr die Marienstraße auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Haller Straße befuhr, streifte ein unbekannter Roller-Lenker kurz vor der Einmündung in die Haller Straße ihr Fahrzeug. Da dieser weiterfuhr, nahm der zwischenzeitlich verständigte Sohn der Geschädigten die Verfolgung auf und stellte ihn an einer Tankstelle zur Rede. Da dieser angab, er solle ihn in Ruhe lassen, fotografierte er das Kennzeichen des Rollers und erstattete Anzeige beim Polizeirevier.

Heubach: Vorfahrt missachtet

Im Einmündungsbereich Ostlandstraße/Karlsbader Straße missachtete am Montag gegen 16.40 Uhr ein 19-jähriger Fahrzeuglenker die Vorfahrt einer 48-jährigen Mazda-Lenkerin, die von der Karlsbader Straße nach rechts auf die Ostlandstraße abbiegen wollte. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Böbingen: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf der Von-Stauffenberg-Straße streifte am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr ein 33-jähriger Lkw-Lenker beim Vorbeifahren mit seinem Anhänger einen geparkten Pkw Audi. An diesem entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Einen Auffahrunfall verursachte am Montagnachmittag gegen 15 Uhr der Lenker eines grauen Skoda Fabia, als er auf den Pkw einer 44-jährigen Ford-Lenkerin auffuhr, die verkehrsbedingt bei Rotlicht an der Karl-Olga-Brücke in Fahrtrichtung Goethestraße angehalten hatte. Als die Geschädigte in eine Bushaltestelle auf der Olgastraße einfuhr, um den Verkehr nicht aufzuhalten, fuhr der Unfallverursacher ohne anzuhalten weiter. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Mutlangen: Chemische Reaktion führte zu Feuerwehreinsatz

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einem Wohnhaus im Limesring an einer Poolanlage gegen 14.50 Uhr zu einer chemischen Reaktion, bei welcher Chlorgeruch entstand, ohne dass es zu Gefährdung oder Verletzung der Anwohner kam. Die Freiwillige Feuerwehr Mutlangen, die mit 4 Fahrzeugen und 20 Mann im Einsatz war, sicherte den Chlortablettenbehälter und lüftete das Wohnhaus. Ein Rettungswagen war vorsorglich ebenfalls vor Ort.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall im Kreisverkehr

Eine 66-jährige VW-Lenkerin fuhr am Montagnachmittag gegen 13.25 Uhr im Baldungskreisverkehr aus Unachtsamkeit auf den stehenden Pkw einer 36-jährigen Skoda-Lenkerin auf. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Im Einmündungsbereich Rektor-Klaus-Straße/Katharinenstraße musste am Montag ein 61-jähriger Mercedes-Lenker gegen 13 Uhr verkehrsbedingt an einer Ampel anhalten. Die nachfolgende 19-jährige BMW-Lenkerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro beziffert.

