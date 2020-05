Polizei Gütersloh

POL-GT: Fußgängerin bei Unfall mit Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Dienstagnachmittag (26.05., 15.30 Uhr) kam es auf der Straße Mittelhegge in der Flora Westfalica zu einem Unfall zwischen einer 83-jährigen Fußgängerin mit einem Rollator aus Rheda-Wiedenbrück und einem 82-jährigen Pedelec-Fahrer aus Oelde.

Der Pedelec-Fahrer befuhr die Mittelhegge in Fahrtrichtung Hauptstraße und beabsichtigte auf Höhe des dortigen Skater Parks nach links in Fahrtrichtung Nordring abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der 83-jährigen Fußgängerin, die auf dem Weg zum Aquatunnel an der Einmündung zum Stehen gekommen war. Durch die Kollision wurde die Rheda-Wiedenbrückerin schwer verletzt. Sie wurde per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der 82-Jährige Pedelec-Fahrer blieb unverletzt.

