Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Emmerich (ots)

Ein Fall von Unfallflucht hat sich am Dienstag, 14.01.2020, auf der Seufzerallee ereignet. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Renault Traffic mit Klever Kennzeichen gegen 14.30 Uhr in einer Parktasche in Höhe des Amtsgerichts abgestellt. Als er gegen 17.00 zurückkehrte, stellte er den frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel fest. Die Polizei Emmerich, Telefon 02822-7830, sucht Zeugen. (SI)

