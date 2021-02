Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Diebstähle im Baugebiet Landwehrviertel

Osnabrück (ots)

Unbekannte Kriminelle trieben in der Nacht zu Dienstag im Glasgowring (Neubaugebiet Landwehrviertel) ihr Unwesen. Die Täter brachen auf einer Großbaustelle einen Sicherungskasten auf, rissen das Starkstromkabel heraus, legten es offenbar zur Mitnahme bereit, aber ließen es schlußendlich doch liegen. Allerdings kappten die Täter in einem Gebäude zahlreiche bereits verlegte Stromkabel und nahme diese mit. Zudem öffneten die Unbekannten gewaltsam einen Baucontainer und schauten sich zumindest darin um. Wem in der betreffenden Nacht im Landwehrviertel verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Telefon: 0541/327-3203 oder -2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell