Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zwei BMW zerstörungsfrei geöffnet

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht zum Dienstag kam es zu zwei Diebstählen aus Autos der Marke BMW. An der Schmidtstraße stahlen Unbekannte aus einem BMW der 3er-Baureihe das Lenkrad und das Infotainmentsystem. In der Lisztstraße wurde das Lenkrad eines BMW der 2er-Baureihe zum Ziel des oder der Täter. Augenscheinlich wurden beide Fahrzeuge ohne mechanische Gewalteinwirkung geöffnet. Es ist anzunehmen, dass elektronisch auf die Schließsysteme der Fahrzeuge eingewirkt wurde. Der entstandene Schaden beträgt durch das Diebesgut mehr als eintausend Euro. Wer Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05401/879500.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell