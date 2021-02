Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Verkehrsgefährdung am Güterbahnhof

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsgefährdung, die sich am späten Freitagnachmittag an der Fußgängerampel im Bereich des Güterbahnhofs ereignete. Ein Fußgänger überquerte gegen 17.35 Uhr mit seiner 8-jährigen Tochter bei "grüner" Ampel die Frankenstraße in Richtung Dammstraße, als sich plötzlich von der Niedersachsenstraße kommend ein silbernes Auto mit hoher Geschwindigkeit näherte. Der Vater konnte seine Tochter gerade noch zurückziehen, ansonsten hätte der in Richtung Hannoversche Straße fahrende Pkw das Kind erfasst. Der eta 45-jährige, dunkelhaarige Autofahrer schien sich noch im Recht zu fühlen, deutete auf die mittlerweile auf Rot umgesprungene Ampel und gab wieder Gas. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Unfalldienst der Polizei zu melden. Telefon: 0541/327-2215.

