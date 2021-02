Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Verkehrsunfall am Kreisverkehr "Leckermühle"

Bohmte (ots)

Ein 67-Jähriger befuhr am Montagabend, gegen 19.48 Uhr, mit einem Sattelzug die B51 (Bremer Straße) in Richtung Bohmte, als er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Infolge dessen fuhr er geradeaus über den Kreisverkehr und beschädigte mehrere Verkehrszeichen, bevor er in der Ausfahrt in Richtung Bohmte zum Stillstand kam. Ein Rettungswagen brachte den 67-Jährigen in ein Krankenhaus. An dem Lkw und dem Kreisverkehr entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Reinigung der Fahrbahn wurde die Unfallstelle bis ca. 21.10 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell