Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Damme- Sachbeschädigung an Pkw

Am Dienstag, 11. November 2020, zwischen 11.00 Uhr und 11.50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen Pkw, der am Jugendherbergsweg auf einem Parkplatz stand. Zwei Reifen des Pkw wurden beschädigt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200,00 EUR. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Damme unter Telefon 0 54 91 / 999 360.

Vechta- Ladendiebstahl

Am Mittwoch, 11. November 2020, gegen 17.18 Uhr, kam es in der Münsterstraße bei einem dortigen Verbrauchermarkt zu einem Ladendiebstahl. Ein 35-jähriger Mann aus Vechta entwendete im Markt Takabdosen sowie Kopfhörer. Während des Aufenthaltes im Markt trug dieser keine Mund-Nasen-Bedeckung. Nach dem Diebstahl versuchte der 35-Jährige ein verschlossenes Pedelec zu entwenden, welches er bei dem Versuch beschädigte. Dem 35-Jährigen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Goldenstedt- Brand eines Pferdestalles mit angrenzender Werkstatt

Am Mittwoch, 11. November 2020, gegen 12.00 Uhr, kam es in der Fredelaker Straße zu einem Brand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Pferdestall mit einer angrenzenden Werkstatt in Vollbrand. Zur Brandzeit befanden sich keine Personen oder Tiere in den Stallungen. Die freiwilligen Feuerwehren Vechta, Goldenstedt, Lutten rückten mit ca. 62 Einsatzkräften zur Brandstelle aus und löschten den Brand. Ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus konnte verhindert werden. Durch den Brand wurde das Gebäude völlig zerstört. Der Gesamtschaden wurde bislang auf ca. 100.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Löscharbeiten wurde die Fredelaker Straße im Bereich der Einmündung zur Huntestraße gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Dinklage- Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 11. November 2020, gegen 17.30 Uhr, befuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines E-Scooter ohne Licht und ohne Versicherungskennzeichen die Lange Straße. Beim Erkennen des Funkstreifenwagens flüchtete der Fahrer in einen Schotterweg und fiel hin. Schließlich ließ dieser den Scooter liegen und flüchtete zu Fuß auf einen Friedhof. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer nicht mehr festgestellt werden. Der Fahrer wurde beschrieben als ca. 180 bis 185 cm groß, schlank, schwarz gekleidet, darunter einen knallroten Kapuzen-Pullover. Der E-Scooter wurde sichergestellt und befindet sich bei der Polizei in Dinklage (Tel. 04443-977490). Der Eigentümer des E-Scooters kann möglichst unter Vorlage eines Eigentümernachweises den E-Scooter bei der Polizeistation abholen.

Lohne/ Märschendorf- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 11. November 2020, gegen 18.46 Uhr, kam es in der Dinklager Landstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 33-Jähriger Fahrer einer weißen Sattelzugmaschine befuhr die Dinklager Landstraße von Märschendorf in Richtung Vechta. Beim Überqueren der Autobahn 1 kollidierte der Außenspiegel der Sattelzugmaschine mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden LKW. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Lohne- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 11. November 2020, gegen 21.22 Uhr, kam es in der Langweger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer aus Holdorf befuhr die Langweger Straße in Richtung Brockdorf. Im Bereich einer Rechtskurve geriet der PKW ins Schleudern. Der 36-Jährige versuchte gegenzulenken, kam jedoch anschließend mit dem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 36-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde abgeschleppt. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell