Damme- Diebstahl von Pedelecs aus Mehrparteienhaus

Zwischen Dienstag, 10. November 2020, 20.30 Uhr, und Mittwoch, 11. November 2020, 06.45 Uhr, kam es in der Mühlenstraße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Mehrparteienwohnhaus und entwendete aus diesem zwei Pedelecs. Hierbei handelte es sich zum einen um ein schwarzes Pedelec des Herstellers KTM, Modell Macima Style, und zum anderen um ein schwarz/weißes Pedelec des Herstellers Velo De Ville. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Damme (Tel. 05491-9993612) entgegen.

Bakum- Diebstahl aus Sattelauflieger

Zwischen Dienstag, 10. November 2020, 21.21 Uhr, und Mittwoch, 11. November 2020, 06.10 Uhr, kam es in der Harmer Straße auf einem dortigen Rasthof zu einem (versuchten) Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einer Ladefläche eines dort abgestellten Sattelaufliegers (Planenverdeck) des Herstellers Krone und nahmen die auf der Ladefläche gelagerte Ware in Augenschein. Der Auflieger gehörte zu einer Sattelzugmaschine des Herstellers DAF. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum (Tel. 04446-959710) entgegen.

Holdorf- Versuchter Diebstahl aus Sattelauflieger

Zwischen Dienstag, 10. November 2020, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 11. November 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Straße Zum Hansa-Center auf einem dortigen Autohof zu einem versuchten Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich Zutritt zu einem Sattelauflieger. Der Auflieger gehörte zu einer Sattelzugmaschine des Herstellers Man Truck & Bus. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Gegenstände aus dem Auflieger entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel. 05494-914200) entgegen.

