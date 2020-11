Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta

Lohne - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Am Dienstag, 10. November 2020, kam es zwischen 07.30 und 12.30 Uhr im Hubertusweg zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in ein Wohnhaus einzubrechen, was ihm nicht gelang. Es entstand Sachschaden an einer Tür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-808460) entgegen.

Vechta - Corona-Verstöße

Am Dienstag, 10. November 2020, wurde in den Nachmittagsstunden im Stadtgebiet Vechta die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Im Bereich der Großen Straße fielen insgesamt vier männliche und weibliche Personen im Alter von 34 bis 60 Jahren auf, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. In der Bahnhofstraße wurden zwei 16- und 18-Jährige kontrolliert, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Außerdem stellten die Polizeibeamten im Bereich des ZOB An der Gräfte einen 49-Jährigen fest, der ebenfalls keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Gegen alle Personen wurden entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Neuenkirchen-Vörden - Verkehrsunfall mit einer schwer und einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 10. November 2020, kam es um 13.45 Uhr an der Kreuzung der Straßen Schierenberg und der Holdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden befuhr die Straße Schierenberg in Richtung Gehrde. An der Kreuzung zur Holdorfer Straße übersah er einen vorfahrtberechtigten 42-jährigen Pkw-Fahrer aus Neuenkirchen-Vörden, der auf der Holdorfer Straße fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 38-Jährige schwer und der 42-Jährige leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 20000 Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

