Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta

Saterland- Diebstahl von KFZ-Kennzeichen

Zwischen Montag, den 09.November 2020, gegen 21.45 Uhr und Dienstag, den 10.November 2020, um 08.15 Uhr kam es in der der Straße Näilound zum Diebstahl von KFZ-Kennzeichen. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Porsche das vordere und hintere Kennzeichen LER-RZ 66. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel.:04498-923770) entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Montag, den 09.November 2020, gegen 09.00 Uhr und Dienstag, den 10.November 2020, um 11.30 Uhr kam es in der Gerichtsstraße auf einem dortigen Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein/-Ausparken gegen einen dort geparkten VW, Polo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Polo entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Bösel- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 10.November 2020, zwischen 08.00 und 09.00 Uhr kam es in der Kardinal-von-Galen-Straße auf dem Grundstück der Betreuungspflege zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß vermutlich beim Ein/-Ausparken gegen einen dort geparkten Fiat, Tipo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Bösel (Tel.: 04494-922620) in Verbindung zu setzen.

Barßel- Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 10.November 2020, gegen 10.59 Uhr kam es in der Nelkenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bei der Paketauslieferung wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer eine Grundstücksmauer beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel.: 04499-922200) entgegen.

