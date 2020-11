Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/VechtaCloppenburg/Vechta (ots)

Drantum - Versuchter Einbruch in Firma

Zwischen Montag, 09. November 2020, 18.00 Uhr und Dienstag, 10. November 2020, 07.45 Uhr kam es in der Ecopark-Allee zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte über eine Tür in das Gebäude einzudringen, was ihm jedoch nicht gelang. Durch den Einbruchversuch entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473-932180) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Dienstag, 10. November 2020, wurde um 12.28 Uhr ein 35-jähriger Mofa-Fahrer aus Cloppenburg auf dem Soestenweg kontrolliert. Im Rahmen der Überprüfungen ergab sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechender Vortest bestätigte den Verdacht. Daher wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Corona-Verstöße

Am Dienstag, 10. November 2020, kam es im Stadtgebiet Cloppenburg zu mehreren Corona-Verstö0en. Um 14.14 Uhr wurden auf dem Marktplatz ein 31- und ein 32-Jähriger festgestellt, die keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen. Zwischen 16.45 und 17.20 Uhr wurden in der Fußgängerzone in der Langen Straße insgesamt elf männliche und weibliche Personen im Alter von 15 bis 65 Jahren kontrolliert, die keine Mund-Nasen-Bedeckungen trugen. Gegen sie alle wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Emstek - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Dienstag, 10. November 2020, kam es um 18.30 Uhr auf der Alten Bundesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Emstek fuhr in Richtung Emstek und überholte einen Transporter. Hierbei übersah er einen ihm entgegenkommenden Minivan einer Familie aus Steinfeld. Der Wagen war mit den 32- und 33-Jahre alten Eltern, sowie fünf Kindern im Alter von 1 bis 10 Jahren besetzt. Der 33-jährige Steinfelder konnte einen Frontalzusammenstoß durch ein Ausweichmanöver verhindern. Es kam lediglich zu einer leichten seitlichen Berührung. Der 21-jährige Emsteker und ein 10-jähriges Mädchen wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 3500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell