Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühlertal - Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Bühlertal (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Bühl sind nach einer Unfallflucht am Dienstagmittag im Jeichelweg auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Lastkraftwagen-Fahrer touchierte gegen 13 Uhr beim Befahren der Straße eine Begrenzungsmauer. Nach einem Wendemanöver in eine angrenzenden Sackgasse steuerte der Lenker den Weg talwärts in Richtung Hindenburgstraße und zerkratze dabei mutmaßlich eine in der Kurve stehende Straßenlaterne. Ohne die Beschädigungen in Augenschein zu nehmen, machte sich der Fahrer aus dem Staub. Aussagen zu Folge handelt es um einen Lastkraftwagen mit Anhänger. Es könnte Zeugenaussagen zufolge sich um ein österreichisches Kennzeichen handeln. Die Plane war scheinbar mit einem Firmennamen beschrieben. Mögliche Hinweisgeber melden sich bitte bei den Ermittlern unter der Rufnummer: 07223 99097-0. /jh

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell