POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Metzgerei - Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am vergangenen Wochenende (19.09.2020 - 21.09.2020) in eine Metzgerei in der Friedrichstraße. Bislang unbekannte Täter drangen in das Gebäude ein, gelangten aber aufgrund einer blockierten Tür nicht in den Verkaufsraum. Anschließend flüchteten die Täter ohne Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

