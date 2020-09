Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer

Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 08:20 Uhr an der Kreuzung K4166/K4169 zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Eine 42-jährige BMW-Fahrerin war von der B3 in Richtung Malschenberg unterwegs als sie auf Höhe der K4169 in Richtung Rauenberg links abbiegen wollte. Hierbei übersah sie einen 41-jährigen Pedelec-Fahrer, der von Malschenberg kommen in Richtung B3 fuhr, und nahm ihm die Vorfahrt. Um eine Kollision zu vermeiden machte der Fahrradfahrer eine Ausweichbewegung, stürzte dabei und verletzte sich schwer. Es kam zu keiner Berührung mit der Autofahrerin. Er wurde von einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Es entstand ein geringer Sachschaden.

