Garrel/Petersfeld- Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, 11. November 2020, gegen 23.50 Uhr, kam es in der Friesoyther Straße (Bundesstraße 72) in Höhe Petersfelder Straße zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus Holtland die Friesoyther Straße von Friesoythe kommend in Richtung Cloppenburg. In Höhe der Kreuzung Friesoyther Straße Ecke Petersfelder Straße kam der 39-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Ampelmast sowie gegen ein Verkehrszeichen. Der PKW überschlug sich und fing an zu brennen. Der 39-Jährige konnte mithilfe eines Anwohners aus dem PKW aussteigen. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 39-Jährige schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW brannte aus. Es entstand Totalschaden. Der Ampelmast und das Verkehrszeichen wurden zerstört. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 17.000 Euro geschätzt. Neben Polizeikräften rückte die freiwillige Feuerwehr Garrel mit 28 Einsatzkräften sowie ein Rettungs- und ein Notarztwagen zur Unfallörtlichkeit aus. Während der Verkehrsunfallaufnahme bestand für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 39-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,34 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde gegen 39-Jährigen eingeleitet.

Cloppenburg- PKW geriet in Brand

Am Donnerstag, 12. November 2020, gegen 02.15 Uhr, kam es in der Thorner Straße zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter geriet ein geparkter PKW auf einem Hof in Vollbrand. Die freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte mit ca. 21 Einsatzkräften zur Brandörtlichkeit aus und löschte den Brand. Der PKW wurde durch den Brand erheblich beschädigt. Zudem entstand ein leichter Schaden an einem angrenzenden Carport sowie am angrenzenden Bäumen. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Garrel- Trecker geriet in Brand

Am Mittwoch, 11. November 2020, gegen 11.20 Uhr, kam es in der Industriestraße zu einem Brand. Ein Trecker geriet ohne Lastbetrieb bei einer Straßenfahrt in Brand. Das Feuer konnte durch den Fahrer selbst gelöscht werden. Die freiwillige Feuerwehr Garrel rückte mit ca. 20 Einsatzkräften zur Brandstelle aus, musste aber nicht mehr entscheidend eingreifen. Vermutlich war ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer. Der Gesamtschaden wurde auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Peheim- Schornsteinbrand

Am Mittwoch, 11. November 2020, gegen 16.13 Uhr, kam es in der Grönheimer Straße bei einem dortigen Einfamilienhaus zu einem Schornsteinbrand. Die freiwillige Feuerwehr Peheim rückte zur Brandstelle aus. Es ist weder zu einem Schaden am Wohnhaus noch am Schornstein gekommen. Personen wurden ebenfalls nicht verletzt. Vermutlich waren Überreste im Inneren des Schornsteins ursächlich für den Brand.

Cloppenburg- Corona-Verstoß

Am Mittwoch, 11. November 2020, gegen 21.31 Uhr, stellten Polizeibeamte eine Gruppe von sechs Personen im Alter von 19 bis 30 Jahren in einem überdachten Parkhaus eines Einkaufscenters fest. Die Personen, welche aus unterschiedlichen Haushalten stammten, verstießen gegen das Abstandsgebot. Nachdem die Personalien festgestellt wurden, erhielt die Personengruppe einen Platzverweis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Corona-Verstoß

Am Mittwoch, 11. November 2020, gegen 20.25 Uhr, konnten Polizeibeamte drei Personen im Alter von 17 bis 18 Jahren zusammen in der Straße Am alten Wasserwerk antreffen. Die Personen stammten aus unterschiedlichen Haushalten. Diesen wurde ein Platzverweis ausgesprochen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die angetroffenen Personen wurden bereits einige Tage zuvor zusammen festgestellt und es wurde ebenfalls ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen sie eingeleitet.

Cloppenburg- Corona-Verstoß

Am Mittwoch, 11. November 2020, gegen 20.10 Uhr, stellten Polizeibeamte eine Gruppe von drei Personen im Alter von 18 bis 20 Jahren fest, welche sich auf dem Vorplatz der Roten Schule versammelten. Die Personen stammten aus unterschiedlichen Haushalten. Eine Person stand außerhalb eines PKW und trug keine Mund-Nasen-Bedeckung. Nachdem die Personalien festgestellt wurden, erhielten die Personen einen Platzverweis. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Sevelten- Diebstahl einer Geschwindigkeitsanzeige

Zwischen Mittwoch, 11. November 2020, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 12. November 2020, 07.00 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter entwendeten das Display einer mobilen Geschwindigkeitsanzeige. Die Anzeige wurde in der Hauptstraße Ecke Sonnentauring aufgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cappeln (Tel. 04478-958600) entgegen.

