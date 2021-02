Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte/BAB 33 - Verkehrsunfall auf der BAB 33

Georgsmarienhütte/BAB 33 (ots)

Beim Überholen eines Lkw stieß ein Autofahrer am Dienstagmittag zunächst seitlich gegen diesen und kollidierte anschließend mit der Mittelschutzplanke. Der 77 Jahre alte Autofahrer war gegen 12.45 Uhr in Richtung Bielefeld unterwegs, als er zwischen dem Autobahnkreuz Osnabrück-Süd und der Anschlussstelle Harderberg den vorausfahrenden Lkw eines 59-Jährigen überholen wollte. Er wechselte vom Hauptfahrstreifen auf den Überholfahrstreifen und touchierte den Lkw beim Vorbeifahren. Infolge der Kollision drehte sich der Pkw und prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Nach ersten Informationen blieben die beiden Beteiligten unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell