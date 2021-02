Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Sachbeschädigung durch Feuer in Vehrte

Belm (ots)

Am Dienstagabend, gegen 20:35 Uhr, wurde an der Grundschule in Vehrte ein Mülltonnenbrand gemeldet. Auf dem Schulgelände in der Rosenstraße brannte ein großer Altpapiercontainer vollständig aus, die Flammen wurden von der Feuerwehr Belm abgelöscht. Im Vehrter Kirchweg waren mehrere Müllbehälter umgestoßen worden. Von der Polizei konnten mehrere Kinder im Nahbereich angetroffen werden, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen vor oder nach dem Brandausbruch an der Grundschule wahrgenommen haben. Ebenso ist von Interesse, ob jemand gesehen hat, wer die Müllbehälter im Vehrter Kirchweg umgeworfen hat. Hinweise bitte an die Polizeistation in Belm unter 05406/898630.

