Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Sachbeschädigungen an Grundschule

Osnabrück (ots)

An der Schwenkestraße, auf dem Gelände der Grundschule Eversburg, kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Sachbeschädigungen. Fenster, Türen und ein Grundstein wurden mit weißer Farbe beschmiert, Regenrinnen und Gitter wurden eingedellt bzw. verbogen. An einer Tür wurde ein laminierter Hinweiszettel angezündet. Die entstandenen Sachschäden beziffern sich auf mehrere hundert Euro. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann oder sonst sachdienliche Beobachtungen über das Wochenende und in der Nacht zum Dienstag gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell