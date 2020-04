Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen) Diebstahl von Diesel (22.04.2020 - 23.04.2020)

Gottmadingen, Lkrs. KN (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag Zugang auf eine Baustelle an der L 190/B34 und entwendeten vermutlich durch Abschlauchen rund 900 Liter Diesel aus einem gesicherten Kraftstofftank ab. Zeugen, die in der Nacht Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell