Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Nach Diebstahl Widerstand geleistet

Germersheim (ots)

Am 07.08.20 versuchte ein 42-jähriger Mann in einem Supermarkt in Sondernheim eine Flasche Alkohol zu entwenden. Weil er den dortigen Parkplatz trotz eines Hausverbots nicht verlassen wollte, wurde die Polizei verständigt. Auch der Polizei gegenüber verhielt sich der stark alkoholisierte Mann direkt uneinsichtig und aggressiv. Da er einem Platzverweis nicht nachkam, wurde er von den eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen. Dagegen wehrte er sich auch durch gezieltes Spucken. Zusätzlich beleidigte und bedrohte er die Beamten durchgängig. Den Rest des Tages musste er bis zur Ausnüchterung im Gewahrsam verbringen.

