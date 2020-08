Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Landau-Queichheim (ots)

Betrunken mit seinem Fahrrad unterwegs war am Samstagmorgen gegen 00:15 Uhr ein 28 Jahre alter Mann aus dem Raum Germersheim. Im Bereich der Kraftgasse in Landau übersah er einen Poller am Ende des Radwegs, kollidierte mit diesem und zog sich leichte Verletzungen nach einem Sturz zu. Dem Radler wurde nach medizinischer Erstversorgung im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Nach ambulanter Behandlung konnte er das Krankenhaus wieder verlassen.

