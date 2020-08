Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unter Cannabiseinfluss mit dem E-Scooter unterwegs

Landau (ots)

Mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss ein 19 Jahre alter Landauer rechnen, der am Freitagnacht im Bereich des Hauptbahnhofs in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nicht genug, dass am Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren - er räumte zudem ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Nach einem positiv ausgefallenen Drogenvortest wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Westring 23+25, 76829 Landau

Tel. 06341 287-0, pilandau@polizei.rlp.de



www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell