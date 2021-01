Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Randalierer greift Polizisten an und versucht seine Mund-Nase-Bedeckung zu essen

Bad Oeynhausen (ots)

Ein Ruhestörer und Randalierer hielt Einsatzkräfte der Polizeiwache Bad Oeynhausen in der Nacht zu Dienstag in Atem. Letztendlich landete er in den frühen Morgenstunden in der Zelle. Bereits während der Fahrt zum Zentralgewahrsam in Minden leistete er erheblichen Widerstand, wobei er die Streifenwagenbesatzung trat und bespuckte. Der Transport musste unterbrochen und konnte erst mithilfe von Unterstützungskräften fortgesetzt werden. Zudem versuchte er seine Mund-Nase-Bedeckung zu essen. Auch im Gewahrsam griff er die Beamten an. Zwei Polizisten trugen leichte Verletzungen davon, konnten ihren Dienst aber fortsetzten. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

Das erste Mal wurde eine Streifenwagenbesatzung gegen 2.15 Uhr in die Bismarckstraße beordert. Dort hatte der 36-Jährige bereits über eine Stunde aus dem Haus heraus herumgeschrieen. Hier gelang es den Beamten zunächst den Mann zu beruhigen. Leider ging rund anderthalb Stunden später auf der Einsatzleitstelle wieder ein Notruf ein. Diesmal war der Aggressor allerdings nicht mehr zugänglich. Daher sollte er zur Verhinderung weiterer Delikte in Gewahrsam genommen werden. Dem folgten die Widerstandshandlungen.

