Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 341 von Sonntag, 06. Dezember 2020

Kreis HeinsbergKreis Heinsberg (ots)

Heinsberg-Straeten, Diebstahl eines Ackerschleppers

In der Nacht zum Samstag (05.12.2020) entwendeten Unbekannte einen, in einer Hauseinfahrt an der Waldhufenstraße abgestellten, nicht zugelassenen grünen Ackerschlepper der Marke Kloeckner.

Heinsberg, Riedweiher, Diebstahl aus Pkw

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag (05.12.2020) entwendeten Unbekannte aus einem unverschlossenen Pkw Audi eine Geldbörse samt Inhalt.

Heinsberg-Unterbruch, Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit vom 04.12.2020, 12:00 Uhr bis 05.12.2020, 10:00 Uhr wurde das Vereinsheim des VFR Unterbruch am Sportplatz von bislang unbekannten Einbrechern aufgesucht. Die Täter hebelten eine rückwärtige Türe auf und entwendeten diverse Getränke und Nahrungsmittel.

