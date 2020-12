POL-HS: Pressebericht Nr. 340 vom 05.12.2020

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Übach- Palenberg, Kellereinbruch In der Zeit vom 02.12.2020, 17:00 Uhr bis 04.12.2020, 10:00 Uhr drangen unbekannte Täter in den Heizungsraum eines leer stehenden Mehrfamilienhauses in der Talstraße ein. Dazu hebelten sie die Kellertür auf. Es wurden Inliner, eine Sackkarre sowie eine Kernbohrmaschine entwendet.

Waldfeucht, Diebstahl eines Pkw Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von 04.12.2020, 03:00 Uhr bis 04.12.2020, 09:00 Uhr einen Pkw Audi von einem Stellplatz in der Straße "Im Hagenkamp". Zur Tatzeit war der Pkw nicht zugelassen und verfügte deshalb auch nicht über ein amtliches Kennzeichen.

Übach- Palenberg Scherpenseel, Diebstahl eines Pkw In der Zeit vom 03.12.2020, 19:00 Uhr bis 04.12.2020, 09:06 Uhr schlugen unbekannte Täter im Höfweg vermutlich die Scheibe der Fahrertür eines Pkw Renault mit "JÜL"- Kennzeichen ein. Glassplitter der Scheibe wurden noch auf dem Boden des Abstellplatzes gefunden. Anschließend entwendeten sie den Pkw.

Hückelhoven Ratheim, Diebstahl aus Pkw Unbekannte Täter drangen auf nicht bekannte Art und Weise in der Zeit vom 03.12.2020, 17:00 Uhr bis 04.12.2020, 07:00 Uhr in einen Pkw VW mit "BS"- Kennzeichen ein. Aus dem Pkw wurden Bargeld sowie eine Ledertasche mit Beamer entwendet. Der Pkw parkte in der Straße Wildpfad.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heinsberg- Blauenstein, B 56, - Frontalzusammenstoß - Am Freitag, 04.12.2020, gegen 20:03 Uhr kam es auf der B 56 zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 40- jährige Pkw- Fahrerin befuhr mit Ihrem Pkw die B 56 , aus Richtung Heinsberg kommend, in Richtung Geilenkirchen. An der Einmündung Blauenstein / B 56 wollte sie nach links in die Straße Blauenstein in Richtung Uetterath abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 48- jähriger Pkw Fahrer die B 56, aus Richtung Geilenkirchen kommend,in Richtung Heinsberg. Auf der B 56 kam es dann zum Frontalzusammenstoß beider Pkw. Durch den Aufprall wurden jeweils die Beifahrer der Pkw schwer verletzt. Außerdem wurden beide Pkw Führer und noch zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Pkw wurden schwer beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Einmündung Uetterath komplett gesperrt. Der Verkehr auf der B 56 konnte für diese Zeit einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden.

